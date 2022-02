LH Platter fordert nun Handlungen von Deutschland

Weiter wie bisher dürfe es nicht gehen. Knapp 2,5 Millionen LKW über den Brenner und damit mehr als über alle anderen Alpenübergänge in der Schweiz und Frankreich zusammen, seien für die Tirolerinnen und Tiroler nicht verkraftbar. „Es war daher dringend notwendig, dass nach einer zähen Phase nun Bewegung in die Diskussion gekommen ist und sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder jetzt ebenfalls für eine höhere Lkw-Maut auf der gesamten Brennerstrecke einsetzt“, so Platter. Diesen Worten müssen nun auch Taten folgen. Alle Regionen der Brennerstrecke - Trentino, Südtirol, Tirol und Bayern - sprechen sich mittlerweile für eine höhere LKW-Maut aus.