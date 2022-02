Austria weiß nicht, was sie erwartet

Bei Red Bull Salzburg wütet ein Corona-Cluster. Möglich dass dieser auch Auswirkungen auf den heutigen Austria-Gegner Liefering hat, bei dem der der Lauteracher Benjamin Böckle zuletzt einen Fixplatz einnahm. Ob auch Jungbullen betroffen sind oder Liefering ein paar Akteure für Salzburg abstellen muss, will Trainer René Aufhauser nicht bekanntgeben. Fix ist nur, dass die heutige Zweitliga-Schlagerpartie definitiv stattfinden wird. Notfalls spielt man auch mit einer U18-Elf, heißt es hinter vorgehaltener Hand in Salzburg. Der Kader von Liefering umfasst immerhin 30 Spieler. Lustenau, das erst heute Früh nach Liefering aufbricht, erwartet also eine Art Wundertüte.