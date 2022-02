USA, EU: „Werden Russland zur Rechenschaft ziehen“

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einem „eklatanten Bruch des Völkerrechts“. Der russische Angriff sei „durch nichts zu rechtfertigen“, erklärt er in Berlin. „Dies ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa.“ Auch Kanada verurteilte die Einmarschankündigung Russlands in die Ukraine „aufs Schärfste“. „Russlands Vorgehen wird schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen“, teilte Premier Justin Trudeau am Mittwochabend (Ortszeit) mit.