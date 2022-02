Nehammer: „Werden natürlich Flüchtlinge aufnehmen“

Geeintes Auftreten der EU „etwas völlig Neues für die Russische Föderation"

Nehammer räumte ein, dass die Zeit für Verhandlungen in dem Ukraine-Konflikt „zumindest vorläufig“ vorbei sei. Putin könne die Invasion „in der Sekunde“ befehlen. Anders als früher trete die Europäische Union ihm aber nun geeint entgegen. „Diese Geschlossenheit ist etwas völlig Neues für die Russische Föderation“, so Nehammer, der versicherte, dass auch Österreich sich bei den Sanktionen gegen Russland „solidarisch mit den anderen Staaten verhalten“ werde. Österreich sei zwar militärisch neutral, aber solidarisch innerhalb der EU, und es habe „gerade als neutrales Land einen besonderen Anspruch, dass das Völkerrecht eingehalten wird“, sagte der Kanzler, der am Donnerstagabend mit seinen EU-Amtskollegen bei einem Sondergipfel in Brüssel über weitere Schritte gegen die russische Aggression in Europa beraten wird.