Was die Ukraine an Streitkräften aufbieten kann

In zwei Disziplinen ist die russische Armee besonders gut

Doch die Männer – großteils Wehrpflichtige um die 20 Jahre alt – stehen im Osten des Landes in Schützengräben wie im Ersten Weltkrieg. Wasser sickert ein, seit Tagen regnet es auf Plastikplanen, die über die Stellungen gespannt wurden. Auf der anderen Seite: die fünftgrößte Armee der Welt. Russland ist nicht nur zahlenmäßig überlegen, es beherrscht auch zwei Disziplinen besonders gut, analysiert die Entwicklungsabteilung der Militärakademie in Wr. Neustadt für die „Krone“: