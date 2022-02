Vier teils schwer Verletzte bei Skikollisionen

Auf den Skipisten im Tiroler Oberland krachte es am Mittwochnachmittag gleich mehrfach: Bei einem Zusammenstoß in Sölden wurden ein Mann und eine Frau schwer verletzt, in Obergurgl beging ein Unbekannter nach einem Crash Fahrerflucht. In Ehrwald fuhr ein Niederländer seinem Freund mit den Skiern über die Beine.