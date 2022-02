„Wir brauchen wieder Live-Shows“

Sein Stern ging vor 52 Jahren auf, als er mit seiner goldenen Trompete ein Millionen-Publikum begeisterte: Nach einem Soloauftritt in Vico Torrianis populärer Unterhaltungsshow „Der goldene Schuss“ in Graz flogen ihm die Herzen der TV-Zuschauer in Deutschland und Österreich zu, es hagelte Angebote für den gebürtigen Bärnbacher Toni Maier. Die Gagen, die man ihm anbot, waren „nicht von schlechten Eltern“, wie der „goldene Toni“ später zu Protokoll gab.