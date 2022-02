Gesuchter Betrüger (64) sitzt nun hinter Gitter

Aufrechter österreichischer Haftbefehl

Bei der weiteren Überprüfung durch das Gemeinsame Zentrum in Passau stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um einen in Österreich mit Haftbefehl wegen Schwerem Betrug und Trickdiebstahl gesuchten Straftäter handelte. Aufgrund der ergänzenden Hinweise aus Passau wandelte das Landesgericht Wien den nationalen österreichischen Haftbefehl in einen EU-Haftbefehl um, sodass der Georgier letztendlich am 17. Februar in Baden-Württemberg festgenommen und anschließend in die JVA Stuttgart eingeliefert werden konnte. Dort befindet er sich nun in Auslieferungshaft nach Österreich.