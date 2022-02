Verwirrung um getötete „Saboteure“ aus der Ukraine

Lage in der Ukraine spitzt sich seit Tagen zu

Russland zog nach westlichen Angaben bereits etwa 150.000 Soldaten an der Grenze zum Nachbarland Ukraine zusammen - neu aufgenommene Satellitenbilder zeigen zudem weitere militärische Aktivitäten in der Nähe der Grenze. Befürchtet wird ein Angriff - was Moskau seit Wochen vehement abstreitet. In den vergangenen Tagen hatte sich die Lage in den Gebieten Donezk und Luhansk zugespitzt. Internationale Beobachter sprachen zuletzt von einer massiven Zunahme von Verstößen gegen einen geltenden Waffenstillstand. Nach russischen Angaben flüchteten inzwischen mehr als 61.000 Menschen nach Russland.