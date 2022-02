Zehntausende Flüchtlinge drängen nach Russland

Berichte über zivile Opfer

Im Konfliktgebiet in der Ostukraine gab es am Sonntag mehrere Angriffe. Die Aufständischen in den Gebieten Luhansk und Donezk teilten in der Früh mit, seit Mitternacht seien mehrfach Dörfer beschossen worden. Am Sonntagvormittag waren mehrere Explosionen in Donezk zu hören. Bei dem Beschuss sollen zwei Zivilisten getötet worden sein. Die Separatisten beschuldigten die ukrainische Armee, für den Angriff verantwortlich zu sein.