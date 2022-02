Italiener lieferte 196 Kilo Cannabis nach Kärnten

Im Zuge der Grenzkontrolle am Autobahngrenzübergang Arnoldstein wurde am 24. Juni 2021 ein gemieteter, italienischer Klein-Lkw angehalten und einer Einreisekontrolle unterzogen. Bereits beim Öffnen des Laderaumes stellten die Polizisten starken Cannabisgeruch fest. Auf Nachfrage gab der Lenker des Lkw, ein 41-jähriger Italiener, an, er würde eine CBD-Bestellung an einen österreichischen Großabnehmer liefern.