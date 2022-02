Ausgebrannte Wiener Lehrer bekommen Schützenhilfe

Seit Monaten wird Bildungssprecher Harald Zierfuß nicht müde, auf den bevorstehenden Lehrernotstand in Wien hinzuweisen. Der ÖVP-Gemeinderat, der selbst Bundesschulsprecher war, kennt die Probleme in den Klassenzimmern: „Im Schnitt verlassen 30 Lehrer im Monat ihren Job an einer Wiener Schule. Es ist in der Bundeshauptstadt, speziell wegen der massiven Sprachprobleme und der vielen Schüler in den Klassen, eine besonders herausfordernde Situation“, sagt der 21-Jährige.