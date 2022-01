Gleich viele Lehrer - aber vollere Klassen in Wien

Jedes Bundesland bekommt je nach Schüleranzahl Planstellen für Lehrkräfte finanziert. Wobei für Deutschförderung, Mittelschule und Tagesbetreuung an Wiens Schulen Extra-Planstellen vergeben werden. Trotz dieser Gleichbehandlung saßen im Schuljahr 2019/20 in Wiener Volksschulen durchschnittlich 21,7 Schüler in einer Klasse. Das ist weit mehr als in anderen Bundesländern, in Niederösterreich etwa waren es nur 18,4 Kinder. Im Burgenland nur 16,7.