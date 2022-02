Impflotterie-Milliarde: Auch Lehrer wollen Geld

Die Impflotterie ist abgesagt - das ist fix. Offen ist, wem die dafür reservierte Milliarde nun zugutekommen soll. Die Regierung plant einen Bonus für Berufsgruppen, die in der Pandemie besonders beansprucht werden, wie Ärzte und Pfleger. Aber auch die Lehrer wollen berücksichtigt werden. Schulleiter, Lehrkräfte wie auch Verwaltungspersonal hätten „viel auf sich genommen“, um Schulkinder durch diese schwierige Zeit zu bringen und den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten, heißt es in einem Schreiben der Lehrergewerkschaft an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).