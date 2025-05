Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Shadow (sieben Jahre alt) wartet im Tierheim St. Pölten auf sein Für-immer-Zuhause an der Seite aktiver Menschen. Ob ausgiebige Spaziergänge, anspruchsvolle Wanderungen oder sonstige sportliche Aktivitäten – am liebsten ist die gutmütige Fellnase in Bewegung. Mit Artgenossen versteht sich der Rüde gut. Wer den unternehmungslustigen Rüden kennenlernen möchte, ruft bitte 02742/772 72.