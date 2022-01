Gibt es bald nicht mehr genug Lehrer?

Grund dafür ist unter anderem die Pensionierungswelle in ein paar Jahren. Rund ein Drittel der Pflichtschullehrer ist über 50 Jahre alt, in den Berufsschulen sind es sogar knapp 50 Prozent. Auch für Thomas Krebs, den obersten Wiener Pflichtschullehrer-Personalvertreter sprechen die Zahlen für sich. „Seit Jahren fordern wird die nötige Unterstützung an den Schulen“, sagt er. Die Lehrer würden nicht wegen der Schüler in andere Bundesländer abwandern, sondern wegen der Missstände an den Schulen.