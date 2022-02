Nehammer erneut für „harte europäische Reaktion“

„Russische Politik mit Mitteln der Gewalt“

„Wir setzen weiterhin auf Diplomatie und Deeskalation, um einen Krieg mit allen Mitteln zu verhindern“, diese Botschaft an Russland sei klar, so Nehammer. „Dafür ist die OSZE neben dem Normandie-Format das geeignete Forum.“ Er habe Schmid die volle Unterstützung für die Bemühungen der OSZE durch Österreich zugesichert. „Wenn aber Russland Politik mit Mitteln der Gewalt betreibt, wird es eine klare und harte europäische Reaktion geben“, so der Bundeskanzler erneut.