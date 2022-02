Ukraine-Konflikt: Regierung formt „Krisenkabinett“

Die Lage in der Ostukraine ist nach wie vor angespannt, Zehntausende sind mittlerweile auf der Flucht. Auch in Österreich reagiert man nun auf eine mögliche Eskalation zwischen Kiew und Moskau. So richtet die Bundesregierung ein eigenes „Krisenkabinett“ ein, das aus allen Ministern und Ministerinnen besteht, deren Ressorts unmittelbar betroffen sind, teilte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntagabend mit. Sollte es zu weiteren militärischen Aggressionen in der Ukraine kommen, will Nehammer auch den Nationalen Sicherheitsrat einberufen.