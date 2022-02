Ukraine: Rechte Paramilitärs heuern Zivilisten an

In der Ukraine spitzt sich die Lage immer mehr zu, man fürchtet jederzeit eine Invasion Russlands. Während die ukrainischen Streitkräfte sich immer wieder Schusswechsel im Konfliktgebiet der Ostukraine liefern, rüsten auch die etwa 80 paramilitärischen Verbände auf, die meisten davon in der rechtsextremen Ecke angesiedelt. Sie rekrutieren in der Zivilbevölkerung Mitstreiter für den Kampf gegen prorussische Separatisten - und in weiterer Folge auch gegen Russland. Bei den Übungen, die sie dafür abhalten, darf jeder mal an die Kalaschnikow - selbst Kinder ...