Um vier Prozent mehr Temposünder in der Stadt Linz

Raser mit 182 km/h

Die häufigsten Übertretungen (10561) bei den fixen Radar-Standorten wurden in der „30er“-Zone in der Helmholtzstraße verzeichnet, gefolgt von der Umfahrung Ebelsberg und der Heliosallee. Am schnellsten unterwegs war ein Raser im Februar 2021: Er glühte mit 182 km/h über die Salzburger Straße. Die meisten Rotlichtsünder (440) gingen in der Industriezeile und Schachermayerstraße ins Netz.