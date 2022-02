Als Salzburg noch die Handball-Hochburg war

Salzburg ist seit Jahren die Fußball-Hauptstadt Österreichs. Kaum mehr zu glauben, dass die Mozartstadt auch einmal Handball-Hochburg war. Dieser Tage jährte sich der dritte und bislang letzte Staatsmeistertitel des UHC zum 50. Mal. Am 29. Jänner 1972 hatten Matthias „Hias“ Klampfer, Peter Bogenhuber, Willi Erlenbusch und Co. Bärnbach in der Riedenburghalle mit 13:10 besiegt, den Titel perfekt gemacht.