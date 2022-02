Sturm „Ylenia“ kippte sogar einen Klein-Lkw um

Heiß und wild - Föhnsturm „Ylenia“ sorgte mit Windspitzen bis 167 km/h am Feuerkogel, 120 km/h in Enns und 117,7 km/h in Kremsmünster für ordentlich Wirbel. Gleichzeitig schnalzte das Quecksilber in die Höhe. In Weyer wurden von der ZAMG bacherlwarme 17,5 Grad gemessen, in Linz und Wels waren es ebenfalls frühlingshafte 15,4 Grad. Am kältesten war’s am Dachstein: 0,4 Grad.