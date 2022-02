22,1 Grad! Die Steiermark als Hitzepol Europas

22,1 Grad in Graz

In der Steiermark wurden auf vielen Bergen Sturmböen von über 100 km/h gemessen. In den meisten Städten war dagegen fast schon sommerliches Wetter angesagt. Unglaubliche 22,1 Grad wurden etwa in Graz gemessen - damit war die Landeshauptstadt der Hitzepol Europas. Auch in Deutschlandsberg (21,8 Grad), Köflach (21,2 Grad) und Frohnleiten (20,6 Grad) wurde die 20-Grad-Marke geknackt.