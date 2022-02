Föhnsturm hat den Norden und Osten fest im Griff

Föhn treibt Temperaturen in die Höhe

Wo Föhn, da auch Wärme: Der Donnerstag wird für Mitte Februar ungewöhnlich mild. Bereits am frühen Morgen zeigte das Thermometer etwa in Wien 13 Grad plus an. Ein derartiges Bild präsentiert sich am Donnerstag generell in den Niederungen. Laut Unwetterzentrale können die Temperaturen von der Wachau über das östliche Flachland bis zum Grazer Becken sogar noch weiter steigen. 18 bis stellenweise sogar 20 Grad könnten erreicht werden. Jahreszeit-typisch wären übrigens Temperaturen um die fünf Grad plus.