Vielfalt an Weltmusik im Frühjahr in Kufstein

Jamie Saft eröffnet Festival auf der Heldenorgel

Da aber Mitglieder des Kulturvereins seit Jahren zu vielen der engagierten Künstler persönliche Freundschaften pflegen und einige von ihnen schon in Kufstein Konzerte gaben, konnten Größen wie der aus New York stammende bekannte Jazzmusiker Jamie Saft wieder einmal für einen Auftritt in Kufstein gewonnen werden. Jamie Saft bot, wie berichtet, fast auf den Tag genau vor drei Jahren ein kulturelles Highlight. Der weltbekannte US-Pianist und Keyboarder wagte sich mit viel Demut und Respekt an die weltgrößte Freiluftorgel, die Heldenorgel, und bespielte diese mit noch nie dagewesenen Klängen. Rund dreißig Minuten Improvisation, in drei chronologisch aufgebauten Stücken, dauerte sein Spiel. Getragen wurde das geniale Stück durch bekannte Passagen von Bach, Händel, Mozart und Bruckner. Am Freitag, dem 29. April, wird Jamie Saft nach den Eröffnungsreden ab 17 Uhr anlässlich der Festival-Eröffnung wieder auf der Heldenorgel spielen.