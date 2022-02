Außerfern: Lehrling kam mit Hand in Spaltkeil

Schlimmer Arbeitsunfall in Vils (Bezirk Reutte)! Am Mittwochnachmittag kam ein 18-jähriger Lehrling in einem Gewerbebetrieb in Vils mit seiner Hand beim Holzspalten mit der rechten Hand unter den Spaltkeil der Maschine. Dabei wurden ihm drei Finger zur Gänze abgetrennt.