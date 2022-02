Landeschefs zufrieden, aber auch mit „Bauchweh“

„Wir werden die Freiheit zurückbekommen, von der wir schon zwei Jahre reden“, meinte Schützenhöfer zur APA. Die großen Öffnungsschritte hätten mit einer stabilen Lage in den Krankenhäusern zu tun - „das ist und bleibt das Wichtigste“. Das alles sei durchaus in seinem Sinne. Aber der ÖVP-Politiker hat „schon ein bisschen Bauchweh wegen der kompletten Öffnung am 5. März, aber wer wagt gewinnt, und wenn das zu einer Aufwärtsentwicklung der Sonderklasse bei der Infektionen führen würde, müsste man sowieso handeln. Aber man hat sich nun mal dazu entschlossen, einen größeren Schritt zu wagen“.