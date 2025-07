Live ab 21 Uhr: England vs. Italien im Halbfinale

Tests sprechen für England, Pflichtspiele für Italien

Auch mit Blick auf die jüngsten direkten Duelle wird das sehr schwierig: England blieb in Testspielen fünf Mal ungeschlagen und gewann vier Mal, darunter zuletzt im Februar 2024 in Spanien mit 5:1. Dass die Bilanz in Pflichtspielen mit fünf Siegen und einem Remis klar für die Italienerinnen spricht, hat wenig Aussagekraft, da es seit Italiens 2:1-Erfolg in der EM-Gruppenphase 2009 kein Aufeinandertreffen mehr gegeben hat. England ist mittlerweile zur Großmacht aufgestiegen, war seit 2015 bei jedem großen Turnier zumindest im Halbfinale. Zuletzt setzte es nach dem EM-Titel 2022 bei der WM 2023 erst im Finale eine Niederlage.