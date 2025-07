Keine Lösung für Salzburger Touristen-Stau

Wenn das Wetter im Land Salzburg nicht mitspielt und der Schnürlregen Badeausflüge und Wanderungen unmöglich macht, herrscht in der Stadt Salzburg Alarmstimmung. Denn dann strömen die Touristen zum Sightseeing in die Mozartstadt. Und viele davon mit dem Auto. Volle Altstadtgaragen und Staus bei den Zufahrten sind die Folge. Das Problem ist nicht neu. Durch die Covid-Pandemie gab es eine Verschnaufpause, die mittlerweile beendet scheint. Die Situation erinnert an die 2010er-Jahre. Auch damals wurden Lösungen gesucht.