Vorarlberger drohte Ex, neuen Partner zu töten

Dass der Angeklagte ein Alkoholproblem hat, weiß er. Auch, dass er dann aggressiv wird und andere das Fürchten lehrt, was ihm bislang vier einschlägige Vorstrafen einbrachte. Zuletzt 2024. Doch trotz Alkoholentzug blieb es immer nur beim frommen Wunsch auf Besserung. Weshalb schon die letzte Beziehung, aus der zwei Kinder hervorgingen, scheiterte. Nun also auch diese, aus der zwei weitere Kinder entstanden. Zu viel für den 39-jährigen Arbeitslosen, der zudem eifersüchtig auf die Tatsache sein dürfte, dass seine Ex einen anderen Mann gefunden hat, mit dem sie glücklich ist.