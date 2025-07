Arthrose: Beschwerden besser in den Griff bekommen

Zukünftige Therapieansätze

„Verschiedene vielversprechende neue Therapieoptionen befinden sich in der klinischen Erprobung und können in Zukunft eine relevante Rolle in der Schmerztherapie bei Arthrose spielen“, geben die Experten Einblick in zukünftige Ansätze. Ein monoklonaler Antikörper (RANKL-Inhibitor), der in der Osteoporose-Behandlung aufgrund seiner knochenabbauhemmenden Wirkung zum Einsatz kommt, wird aktuell bei Handarthrose untersucht.