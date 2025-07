Ekstase in Belgrad, Arnautovic-Nachricht an Fans

Die Verpflichtung von Marko Arnautovic hat die Fans von Roter Stern Belgrad geradezu in Ekstase versetzt. Mit Gesängen, Pyrotechnik und Fahnen wurde der ÖFB-Kicker am Montag in Serbien empfangen. In einer ersten Video-Botschaft richtete sich der 36-Jährige schließlich an sie. In seiner vormaligen sportlichen Heimat Italien hingegen herrscht etwas Wehmut ...