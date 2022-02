KI soll bei Kernfusion das Plasma in Schach halten

Plasma muss in der Schwebe bleiben

Eine zu überwindende Hürde für die Nutzung dieser Energiequelle ist, dass das heiße Plasma von extremen Magnetfeldern berührungsfrei in der Brennkammer eingesperrt und in der Schwebe gehalten werden muss. Denn wenn das Plasma die Gefäßwände berührt, kühlt es sofort ab.