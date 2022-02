Forschern gelingt neuer Fusionsenergie-Rekord

In einer Versuchsanlage zur Entwicklung von Kernfusionsreaktoren in Großbritannien haben Wissenschaftler für wenige Sekunden Energie in bis dato unerreichter Höhe für Fusionsexperimente erzeugt. Die Forscher des europaweiten Verbundes Eurofusion hätten während eines fünf Sekunden dauernden Plasma-Pulses 59 Megajoule Energie in Form von Wärme freigesetzt, teilte das deutsche Forschungszentrum Jülich am Mittwoch mit. Der bisherige Rekord lag demnach bei 21,7 Megajoule.