Winterzeit ist Erntezeit mit Naturverstand

Schau, da, wenn Du nur in diese Richtung schaust, siehst Du fünf, sechs Baumarten„, führt Christian Benger, studierter Forstwirt und Ex-Politiker, mit sicht- und hörbarer Begeisterung durch einen seiner Wälder. Er kennt jeden Weg, jeden “Schlag", hat für jedes Gelände einen Plan. Was dort wächst, was, wann entnommen, also geerntet werden kann, und was danach gedeihen soll.