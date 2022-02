„Starmania“: Das sind die 28 neuen „Starmaniacs!

Katharina Stiedl

Die 28-jährige Event-Sängerin lebt in Maria Enzersdorf in Niederösterreich: „Es ist sehr aufregend für mich, bei ‚Starmania‘ dabei zu sein. Zuerst wollte ich es nach dem Motto ‚Why not?‘ einfach mal probieren - aber jetzt bin ich hier, um so weit wie möglich zu kommen. Konkurrenzdenken liegt mir gar nicht - ich gönne jedem alles. Ich will zeigen, was ich kann, eine gute Zeit haben und glücklich sein.“