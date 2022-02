Lili Paul-Roncalli und Josh in „Starmania“-Jury

Die „Dancing Stars“ legen in diesem Jahr zwar eine Tanzpause ein, für reichlich Unterhaltung ist im ORF aber dennoch gesorgt. Denn ab 4. März zeigen bei „Starmania“ Österreichs Gesangstalente wieder, was in ihnen steckt. Wer das Zeug zum nächsten Superstar hat, das entscheidet aber nicht nur das Publikum, sondern auch Sänger Josh und Zirkus-Beauty Lili Paul-Roncalli. Wie der ORF nun offiziell bekannt gegeben hat, werden die beiden fixer Bestandteil der neuen „Starmania“-Jury sein.