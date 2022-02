Frau (59) auf Fahrrad von einem Hund attackiert

Eine 59-jährige Frau ist am Montagnachmittag im Gemeindegebiet Lasberg von einem Hund attackiert und verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einem Güterweg. Bei einem landwirtschaftlichen Anwesen rannte plötzlich ein freilaufender Hund und sprang die Frau sogleich an. Der Hund biss sie in den linken Oberschenkel.