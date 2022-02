Die Rote Karte für Frau Maria kam am Postweg

Als Spielerin begonnen

„Normal wird das persönlich überreicht, aber nicht in Pandemie-Zeiten“, so Oberösterreichs erste FIFA-Schiedsrichterin. Die mit 15 als Spielerin mit dem Fußball begonnen hatte. „Als unsere Frauenmannschaft aufgelöst wurde, hab ich die Seite gewechselt“, erzählt sie, die heute zu ihrem ersten FIFA-Einsatz nach Malta fliegt. Wo sie am Mittwoch gegen Moldawien die vierte Offizielle ist, ehe Ennsgraber am Samstag dann aber das Freundschaftsspiel Malta - Marokko leiten wird.