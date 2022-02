Leben von 9 € am Tag: Mit dem Alter kam die Armut

Sie ist gelernte Goldschmiedin, aus Liebe zu den Menschen hatte sie sich später zur Pflegehelferin umschulen lassen. Doch Krankheiten ließen ihr vor fünf Jahren nur noch die Invaliditätspension. Und freilich, sagt die Tierschützerin: Sie könnte es leichter haben. Viel leichter. Wenn sie bei dem ganzen Elend wegschauen würde. Bei Tieren, die verletzt sind, halbverhungert, schutzlos. „Aber was wär ich für ein Mensch, wenn ich solche Zwutschkerln im Stich lassen würde?“, fragt sich die Steirerin. Gar keiner, gibt sie sich selbst die Antwort. „Weil wir ohne Mitgefühl nichts Menschliches an uns haben.“ So versorgt und füttert sie täglich Dutzende Tiere, bringt viele zum Tierarzt.