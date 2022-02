Wenn das Einkommen nicht zum Auskommen reicht!

Rund 200 Euro im Monat hat Julia für sich und Sohn Noah für Einkäufe zur Verfügung, der Rest geht für Miete, Strom und Kindergarten drauf. Nur eines von Tausenden Beispielen für Menschen in Oberösterreich, denen die aktuelle Preisspirale nach oben noch mehr zusetzt und die kaum noch wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Die „OÖ“-Krone nimmt sich jetzt speziell dieses Themas, das in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, an.