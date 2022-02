Wenn das passiert, ist „Alles gurgelt“ Geschichte

Die Wiener PCR-Teststrategie ist wohl das, was Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) eine „Wien-Win-Situation“ nennen würde. Während die Bundeshauptstadt für die Maßnahme in den höchsten Tönen gelobt wird, darf der Bund dafür blechen. Anders formuliert: Auch die Steuerzahler jener Bundesländer werden dafür zur Kasse gebeten, in denen das Testen nicht funktioniert. So wundert es freilich nicht, dass schon über ein Ende der Gratistests fantasiert wird. Zuletzt, wie berichtet, von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP).