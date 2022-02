Immer mehr Rufe nach weiteren Lockerungen

Gespanntes Warten auf Corona-Gipfel

Die nächsten Lockerungsschritte, die am Mittwoch besiegelt werden, sollen ab dem 19. Februar gelten. Dass die Nachtgastronomie wieder bis in die frühen Morgenstunden öffnen darf, gilt aber weiterhin als unwahrscheinlich. Zunächst sind Freizeiteinrichtungen wie Fitnesscenter, Kinos oder Zoos an der Reihe, die von den jüngsten Lockerungen ausgenommen sind (siehe Infobox unten). Auch die 2G-Pflicht in Gondeln und Seilbahnen könnte fallen. Damit dürfte bald wieder ein negatives Testergebnis ausreichen, um Skilifte betreten zu können. Bereits fix und auch bekannt ist: In der Gastronomie und in der Hotellerie kehrt Österreich mit Ausnahme von Wien ab 19. Februar wieder zurück zur 3G-Regel.