98-jähriger Bergsteiger zeigt, was jung hält!

Reges Treiben in der Kletterhalle Wien – und mitten darin ein Mann, der längst im Schaukelstuhl sitzen könnte. Tut er aber nicht. Leo Graf feierte vor wenigen Tagen seinen 98. Geburtstag. Ein Wiener Urgestein, der mehr erlebt hat als die meisten Bücher fassen können. Und einer, der noch immer neugierig ist wie mit achtzehn.