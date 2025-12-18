Vorteilswelt
Neugierig geblieben

98-jähriger Bergsteiger zeigt, was jung hält!

Bergkrone
18.12.2025 06:23
Neugier, Bewegung und die große Freude am ständigen Unterwegssein. Leo Graf zeigt, was wirklich ...
Neugier, Bewegung und die große Freude am ständigen Unterwegssein. Leo Graf zeigt, was wirklich jung hält:(Bild: Hannes Wallner)

In der Kletterhalle Wien sorgt Leo Graf für ungläubige Blicke. Der 98-jährige Bergpionier klettert jeden Montag – und zeigt, dass echte Lebensfreude kein Ablaufdatum hat.

Reges Treiben in der Kletterhalle Wien – und mitten darin ein Mann, der längst im Schaukelstuhl sitzen könnte. Tut er aber nicht. Leo Graf feierte vor wenigen Tagen seinen 98. Geburtstag. Ein Wiener Urgestein, der mehr erlebt hat als die meisten Bücher fassen können. Und einer, der noch immer neugierig ist wie mit achtzehn.

Porträt von Hannes Wallner
Hannes Wallner
