98-jähriger Bergsteiger zeigt, was jung hält!

So viel Geld bekommen Sie ab 2026 für PV-Anlagen
„Krone“ rechnet vor:
In der Kletterhalle Wien sorgt Leo Graf für ungläubige Blicke. Der 98-jährige Bergpionier klettert jeden Montag – und zeigt, dass echte Lebensfreude kein Ablaufdatum hat.
Reges Treiben in der Kletterhalle Wien – und mitten darin ein Mann, der längst im Schaukelstuhl sitzen könnte. Tut er aber nicht. Leo Graf feierte vor wenigen Tagen seinen 98. Geburtstag. Ein Wiener Urgestein, der mehr erlebt hat als die meisten Bücher fassen können. Und einer, der noch immer neugierig ist wie mit achtzehn.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.