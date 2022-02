Ex-Domina Julia Fox trennt sich von Kanye West

Am Wochenende ist Kanye West auf seinem Instagram-Profil komplett ausgezuckt und hat in mehreren Nachrichten scharf gegen Kim Kardashians neuen Freund Pete Davidson geschossen. Dieser hatte ja erst in der letzten Woche in einem Interview die Reality-TV-Schönheit das erste Mal als „meine Freundin“ bezeichnet. Eine Tatsache, die dem Rapper wohl so gar nicht geschmeckt hat.