Kanye West startet Fehde gegen Kardashians Neuen

Wortwahl völlig entglitten

So teilte er am Sonntag ein Paparazzi-Foto, auf dem Kardashian und Davidson zusammen spazieren gehen. „Look at this dickhead“, fand der Musiker dabei keine sonderlich angemessenen Worte: „Ich frage mich, ob Instagram meine Seite sperren wird, weil ich Hilary Clintons Ex-Freund beleidigt habe“, wetterte er weiter und bezog sich mit seiner Beleidigung auf ein Tattoo, dass sich Davidson im Präsidentschaftswahlkampf 2016 stechen ließ - er bezeichnete Clinton damals als seine „Heldin“.