Kim Kardashian: Sexy Bikini-Konter für Kanye West

Bei Kim Kardashian und Kanye West hängt der nach-eheliche Haussegen momentan gehörig schief. Grund dafür ist zum einen die neue Liebe der Reality-TV-Queen. Die vergnügt sich seit einigen Wochen nämlich mit dem Comedian Pete Davidson - und das schmeckt ihrem Noch-Ehemann so gar nicht. Der ist sogar so sauer über Kims neuen Lover, dass er es sich vor wenigen Tagen nicht nehmen ließ, in einem Interview über familiäre Probleme zu jammern.