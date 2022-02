Kardashian und West: Rosenkrieg eskaliert völlig

Der Rosenkrieg zwischen Kanye West und Kim Kardashian droht immer mehr zu eskalieren. Nachdem sich der Rapper vor Kurzem in einem Interview darüber mokiert hatte, dass ihm der Zutritt zur Villa seiner Noch-Ehefrau verwehrt worden sei, legte er nun mit unglaublichen Anschuldigungen auf Instagram nach. In einer Schimpftirade, die er später wieder löschte, wütete der 44-Jährige über einen angeblichen Auftragsmord an seiner Ex.