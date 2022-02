Im Vollrausch nach Unfall Fahrerflucht begangen

Ein 50-jähriger Linzer fuhr am Sonntag um 18.05 Uhr mit seinem Pkw auf der Altenberger Straße von Linz kommend in Richtung Altenberg. Dabei touchierte er bei Straßenkilometer 5,5 mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 22-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung. Diese kam mit dem Fahrzeug im Straßengraben auf der linken Fahrbahnseite zum Stillstand und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Beim Verkehrsunfall entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden.