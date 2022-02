„Community Nurses“ helfen bei der Pflege zuhause

In Oberösterreich werden 31 Projekte mit 44 Community Nurses gefördert – sehr zur Freude von Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander: „Unser Ziel ist es, ältere Menschen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu betreuen. Die Pilotprojekte ermöglichen eine erste Versorgung und Beratung direkt vor Ort und tragen zur Entlastung der pflegenden Angehörigen bei“, so Hattmannsdorfer. Haberlander erwartet sich von den Community Nurses auch eine Unterstützung für die Hausärzte: „Diese Pflegekräfte sollen Ansprechpartner in der Nähe der Menschen sein.“